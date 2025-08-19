Lexus'tan spor konsept
Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni spor otomobili konseptini sergiledi. Kaliforniya, Carmel'de düzenlenen The Quail etkinliğinde Lexus Sport Concept ismi verilen araç otomobil tutkunlarının beğenisine sundu
Japon premium otomobil üreticisi Lexus, tasarım vizyonunun geleceğine yön verecek yeni bir konsept tanıttı.
Markanın spor otomobil DNA’sını yansıtan konsept model, geniş ve alçak gövdeli iki kapılı tasarımıyla dikkat çekiyor.
Dinamik çizgilere sahip otomobil, markanın gelecek nesil spor otomobil vizyonunu gözler önüne seriyor.. Aerodinamik profili, performans ve estetiğin uyum içinde buluştuğu bir tasarım ortaya koyuyor.
Kaliforniya, Carmel’de düzenlenen The Quail etkinliğinde Lexus Sport Concept ismi verilen aracın, markanın gelecekteki modelleri hakkında ipucu verdiği belirtiliyor.