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Leylek "Mecnun" tedavisi tamamlanan eşi "Leyla"ya kavuştu

"Mecnun" adı verilen leyleğin vefası, görenleri duygulandırıyor. Konya'da, yaralı eşinin tutulduğu kafesin üzerine yuva yaparak yıllarca bekleyen leylek "Mecnun", tedavisi tamamlanan "Leyla"sından hiç ayrılmıyor

Leylek
AA

Karatay ilçesindeki yuvasında yaşarken yaralanarak Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilen eşini bırakmayan erkek leylek, dişisinin bulunduğu kafesin üzerinde yuva yaptı.

Ekiplerin "Leyla" ile "Mecnun" ismini verdiği leylekler, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yuvalarında birlikte yaşamaya başladı.

Leylekler, hayvanat bahçesini ziyaret edenlerin görevlilere sorduğu hayvanların başında geliyor.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN YUMURTLADI

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veterineri Abdurrahman Pirinç, AA muhabirine, kanadından yaralanan dişi leyleğin, tedavi amacıyla yaklaşık üç yıldır rehabilitasyon amaçlı kullanılan kafeste tutulduğunu söyledi.

Erkek leyleğin bir süre dişisini eski yuvasında beklediğini aktaran Pirinç, şöyle konuştu:

"Sonra eski yuvasından ayrılarak, hayvanat bahçemize yeni bir yuva yapmaya başladı. Erkek leylek de bir süre sonra dişisinin arkasından hayvanat bahçemize gelerek üç yıl boyunca dişinin tedavi olmasını bekledi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından dişi leyleğimizi, yumurtlama sezonu öncesi erkek leyleğimizin yanına bıraktık. Genel sağlık durumu çok iyi, yumurtladı ve yumurtaların üzerinde kuluçkasını tamamlaması için gün sayıyoruz. Leyla ile Mecnun hikayesi, birbirine olan bağlılığın, sadakatin simgesi. Bu nedenle üç yıl boyunca eşini bekleyen leyleğimize 'Mecnun', rehabilitesi tamamlanan leyleğimize de 'Leyla' ismini verdik."

LEYLEKLER HİKÂYESİYLE ŞAŞIRTIYOR

Hayvanat bahçesinde tüm hayvanların kapalı mekanlarda olmasına rağmen bu leyleklerin dışarda olmasının ziyaretçileri şaşırttığını anlatan Pirinç, "Ziyaretçilerimiz leyleklerin dışarıya kaçtığını düşünüyor. Özellikle neden burada olduklarını merak ediyorlar. Durumu anlatınca şaşırıyorlar." dedi.

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