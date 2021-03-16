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Leylekler Vadisi'nin konukları geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak, gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı

Leylekler Vadisi'nin konukları geldi
DHA

Afrika'dan, Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesinin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor.

DHA'nın haberine göre leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, leyleklerin havaların ısınmasıyla birlikte hır yıl mart ve nisan ayında vadiye gelmeye başladıkları hatırlattı.

Leyleklerin yörede baharın müjdesi olarak da nitelendirildiklerini ifade eden Büyükkafalı, şunları söyledi:

''Baharın bu ilk günlerinde müjdeci leyleklerimiz gelmeye başladı. Sıcak hava akımlarıyla, her sene martın ilk haftaları ve nisanın başına doğru gelirler ve buraları şenlendirirler. Türkiye'nin en büyük leylek kolonisi burada Yeşildağ’da ve Adaköy’de yer almaktadır. Nedeni ise, sulak alanlarımız çok iyi olduğu için leylekler burayı tercih ediyor ve sıcak hava akımıyla da burayı çok daha kolay bulabiliyorlar.''

Leyleklerin sayısının yaz aylarında 5 bini bulduğunu ifade eden Büyükkafalı, ''Biz dernek olarak burada her yıl faaliyetler yapıyoruz. Hem fotoğraf faaliyetleri hem de yürüyüş faaliyetler olarak Leylekler Vadisi'ni bütün gelen misafirlerimize gösteririz. Burada çok güzel fotoğraf imkanları var. Gelemeyenler için de Beyşehir Belediyesi'nin bir güzel bir çalışması var 24 saat siteden leyleklerin bütün davranışlarını ve doğumlarına varana kadar izleyebilirler. Her yıl leylekler gelmeden önce Beyşehir Belediyemizin ekipleri ve buradaki gönüllü insanlar tarafından leylek yuvaları temizlenir ve düzeltilir. Ek olarak yuvalar da konur. Bazı doğa dernekleri tarafından projeler üretilerek leyleklerin rahat etmesi sağlanır. Leylekler Vadisi'nde 50'ye yakın yuva var. Yaklaşık 5 bine yakında leylek buraya gelir ve tekrardan sonbaharda göç ederler'' diye konuştu.

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