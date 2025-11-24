Habertürk
Habertürk
        Lezzet ve sağlık aynı kasede: Bağışıklığı güçlendiren kış çorbaları tarifleri

        Soğuk havaların kurtarıcısı: Bağışıklığı güçlendiren kış çorbaları tarifleri

        Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde, hem vücudu ısıtan hem de bağışıklığı güçlendiren kış çorbaları mutfakların yıldızı oluyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifler, hem lezzeti hem de besleyici değerleriyle dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:30
        Bağışıklık güçlendiren kış çorbaları
        Yoğun geçen günlerde hem hızlı hazırlanan hem de oldukça doyurucu olan kış çorbaları, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biri. Farklı damak zevklerine hitap eden bu tariflerle mutfağınıza nefes katın.

        KIŞ SEBZELERİNİN ÖNEMİ

        Kış sebzeleri, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte daha verimli yetişen ve soğuk havayı seven sebzelerden oluşur. Bu sebzeler yılın farklı dönemlerinde bulunabilir ancak asıl lezzetlerini kış aylarında gösterirler. İçerdikleri doğal şeker, donma noktalarını düşürerek soğuk ortamlarda hayatta kalmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda vitamin ve mineral açısından zengin oldukları için kış mevsiminde sağlığımızı desteklemede önemli bir rol oynarlar.

        Soğuk havalarda bağışıklığımız zayıflayabildiği için, besleyici ve koruyucu tariflere yönelmek oldukça faydalıdır. Bu noktada sağlıklı çorbalar, hem vücudu ısıtır hem de hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlar.

        SAĞLIKLI ÇORBALARIN FAYDALARI

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

        Vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin çorbalar, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını destekler. Sıvı formda oldukları için kolay sindirilir ve hızlı emilir. Özellikle mevsim geçişlerinde, soğuk günlerde veya hastalık sonrası iyileşme dönemlerinde oldukça etkilidir.

        SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATIR

        Ispanak, brokoli, havuç gibi lifli sebzelerle hazırlanan hafif ve düşük yağlı çorbalar sindirimi destekleyerek mideyi yormaz.

        BESİN DEĞERİ YÜKSEKTİR VE DÜŞÜK KALORİLİDİR

        Sebze çorbası, mercimek çorbası gibi tarifler vitamin ve mineral açısından zengindir. Aynı zamanda kalorileri düşük olduğu için diyet listelerine kolayca eklenebilir.

        DETOKS ETKİSİ SAĞLAR

        Kabak, brokoli, kereviz, lahana gibi sebzeler ile hazırlanan çorbalar; maydanoz ve kişniş gibi bitkilerle desteklendiğinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

        Sağlıklı çorbalar, dengeli beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Mevsim sebzelerini doğru tekniklerle pişirerek hem lezzetli hem de besleyici öğünler hazırlamak mümkündür.

        BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN ÇORBALAR

        TAVUK SUYU ÇORBA TARİFİ

        Malzemeler:

        - 1 adet bütün tavuk (tercihen organik)

        - 2 litre su

        - 1 adet soğan (bölünmüş)

        - 2 adet havuç (bölünmüş)

        - 2 adet kereviz sapı (bölünmüş)

        - 1 çay kaşığı karabiber

        - 1 çay kaşığı tuz

        İsteğe bağlı: taze maydanoz veya dereotu

        Hazırlanışı:

        - Tavuğu büyük bir tencereye alın ve suyla kaplayın.

        - Sebzeleri, tuzu ve karabiberi ekleyin.

        - Kaynadıktan sonra kısık ateşte 2–3 saat pişirin.

        - Sebzeleri ve tavuğu çıkarın, tavuk etini didikleyip yeniden ekleyebilirsiniz.

        - Süzerek servis edin, arzu ederseniz taze otlar ekleyin.

        MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

        Malzemeler:

        - 1 su bardağı kırmızı mercimek

        - 1 adet soğan

        - 2 adet havuç

        - 1 adet patates

        - 4 su bardağı su veya tavuk suyu

        - 1 yemek kaşığı zeytinyağı

        - 1 çay kaşığı kimyon

        - 1/2 çay kaşığı zerdeçal

        - Tuz, karabiber

        Hazırlanışı:

        - Mercimeği yıkayın.

        - Soğanı zeytinyağında kavurun.

        - Havuç, patates, su ve mercimeği ekleyin.

        - 20–25 dakika pişirin.

        - Baharatları ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

        - Pürüzsüz bir kıvam için blenderdan geçirebilirsiniz.

        DÜŞÜK KALORİLİ ÇORBALAR

        SEBZE ÇORBASI TARİFİ

        Malzemeler:

        - 1 yemek kaşığı zeytinyağı

        - 1 adet soğan

        - 2 diş sarımsak

        - 2 adet havuç

        - 2 adet kereviz sapı

        - 1 adet kabak

        - 1 su bardağı brokoli

        - 6 su bardağı sebze/tavuk suyu

        - Tuz, karabiber, taze otlar

        Hazırlanışı:

        - Soğanı zeytinyağında kavurun.

        - Sarımsağı ekleyin.

        - Tüm sebzeleri ekleyip birkaç dakika çevirin.

        - Suyu ekleyip 20–25 dakika pişirin.

        - Baharatları ekleyin.

        - İsteğe bağlı pürüzsüz hale getirin.

        KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ

        Malzemeler:

        - 1 yemek kaşığı zeytinyağı

        - 1 adet soğan

        - 2 diş sarımsak

        - 1 baş kereviz

        - 4 su bardağı sebze/tavuk suyu

        - Tuz, karabiber, taze otlar

        Hazırlanışı:

        - Soğanı kavurun.

        - Sarımsağı ekleyin.

        - Kerevizi ekleyip birkaç dakika çevirin.

        - Suyu ekleyip 20–25 dakika pişirin.

        - Baharatlarla tatlandırın.

        - Dilerseniz blenderdan geçirin.

        TOK TUTAN VE BESLEYİCİ ÇORBALAR

        YOĞURTLU BUĞDAY ÇORBASI TARİFİ

        Malzemeler:

        1 su bardağı dövme buğday

        1 litre sebze/tavuk suyu

        1 adet soğan

        1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

        1 su bardağı yoğurt

        1 yumurta sarısı

        1 yemek kaşığı un

        Tuz, nane, kırmızı biber

        Hazırlanışı:

        Buğdayı yıkayın.

        Soğanı yağda kavurun.

        Buğdayı ekleyin, karıştırın.

        Suyu ekleyip 30–40 dakika pişirin.

        Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.

        Çorbadan bir kepçe alıp karışıma ekleyerek ılıtın.

        Karışımı tencereye dökün ve birkaç dakika daha pişirin.

        Baharatlarla servis edin.

        NOHUTLU SEBZE ÇORBASI TARİFİ

        Malzemeler:

        1 su bardağı haşlanmış nohut

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 adet soğan

        2 diş sarımsak

        1 adet havuç

        1 adet patates

        1/2 su bardağı ıspanak veya pazı

        1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

        4 su bardağı sebze/tavuk suyu

        Tuz, karabiber, kimyon, zerdeçal

        Hazırlanışı:

        Soğanı kavurun.

        Sarımsağı ekleyin.

        Havuç ve patatesi ekleyip karıştırın.

        Nohut, yeşillikler ve suyu ekleyin.

        20–25 dakika pişirin.

        Baharatları ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

        Arzu ederseniz blenderdan geçirin.

        Görsel Kaynak: shutterstock

