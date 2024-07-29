LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil işlemleri başladı ve birinci nakil işlemleri sonuçları bugün açıklandı. Şimdi şansını bir daha denemek isteyen öğrenciler ikinci nakillerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Nakil süreci bittikten sonra da boş kontenjanlar ilan edilecek. Peki, LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlıyor?