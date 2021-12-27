LGS ne zaman? sorusu sınava hazırlanan ve istediği iyi bir liseye gitme hayali kuran 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından soruluyor. Liseye Geçiş Sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasıyla belli oldu. Peki, 2022 LGS ne zaman? İşte Liseye Geçiş Sınavı LGS 2022 tarihi...

LGS NE ZAMAN?

Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

LGS NEDİR?

Bu sisteme göre altı temel ders için (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi) 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.

LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.

Sözel derslerin sorularına 1.5'er dakika, sayısal derslerin sorularına ise 2'şer dakika zaman verilir.

Sözel bölüm 50 soru olup 75 dakika, Sayısal bölüm 40 soru olup 80 dakika sürer.

Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürür ve mazeret sınavı bulunmamaktadır.

Bu sistemle beraber; Ortaöğretime yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme olmak üzere iki şekilde öğrenci alınmaktadır.

Bunlar şöyledir;

1-Merkezi Yerleştirme, LGS sınavı ile öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda LGS sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirme türüdür.

2-Yerel Yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde alınarak yapılan yerleştirme şeklidir.