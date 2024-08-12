Lise 3. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Haziran ayında başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme süreci sona eriyor. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 6 Ağustos’ta başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Peki, 2024 MEB LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylı bilgiler.