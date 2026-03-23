LGS için geri sayım sürerken, başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki kayıt arasında dağılım kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Başvurular, okul müdürlüklerinden 13 Nisan 2026'ya kadar onaylanacak. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, LGS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır? İşte 2026 LGS başvuru takvimi...