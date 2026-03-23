Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        LGS BAŞVURU TARİHLERİ 2026 | LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?

        MEB duyurdu! 2026 LGS başvuru tarihleri belli oldu: 2026 LGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

        Millî Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuzun ardından, LGS başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. İki oturum şeklinde uygulanacak LGS bu yıl 14 Haziran tarihinde uygulanacak. Öğrenciler LGS başvurularını, T.C kimlik numaraları ile "e-Okul" üzerinden yapabilecek. Peki, 2026 LGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte 2026 LGS başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 19:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS için geri sayım sürerken, başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki kayıt arasında dağılım kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Başvurular, okul müdürlüklerinden 13 Nisan 2026'ya kadar onaylanacak. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, LGS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır? İşte 2026 LGS başvuru takvimi...

        2

        LGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzu yayımlandı. LGS başvuruları 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri ​​arasında alınacak.

        3

        LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Resmî ve özel ortaokulların başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik olarak gerçekleştirilecek; okul müdürlükleri de başvuru sürecinin belirtilmesi ve velilere rehberlik devam edecek. Başvurular, okul müdürlüklerinden 13 Nisan 2026'ya kadar onaylanacak.

        4

        Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören bilgi de rehberde yer alan esaslar düzeyinde başvurularını yapabileceksiniz. Bu konudaki başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan 2026'ya kadar ilgili e-posta bilgileri gönderilecek; belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan 2026'ya kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrencilerin başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edilebilir.

        5

        LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

        LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
