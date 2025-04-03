LGS başvuruları devam ediyor! 2025 e okul LGS başvurusu nasıl yapılır, kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları e okul üzerinden yapılacak. Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. İşte, LGS başvuru ekranı ve tüm detaylar
LGS başvurusu e okul ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Böylelikle öğrenciler, sınav başvuru işlemlerini kolayca çevrimiçi sistem üzerinden tamamlayabilecek. LGS’ye katılacak öğrencilerin sınavı haziran ayında uygulanacak. Başvurusunu tamamlamayanlar detayları sorguluyor. Peki LGS başvurusu nasıl yapılır, kaç gün sürecek?
LGS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek LGS başvuruları, 2 Nisan Çarşamba günü başladı ve 16 Nisan’da sona erecek.
LGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Lise sınavına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 02‐16 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.
Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.
LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
LGS başvuru ücreti, 2025 yılı için ücretsiz olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav başvuruları e-Okul sistemi üzerinden online olarak alınacak ve başvuru işlemi herhangi bir ücret ödemeksizin gerçekleştirilebilecek. 2 Nisan itibarıyla başlayan başvuru süreci, 16 Nisan'a kadar devam edecek ve öğrenciler başvurularını internet üzerinden tamamlayacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://www.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Öğrencilere, sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek; sonuçlar yalnızca çevrimiçi ortamda erişilebilir olacak.