LGS giriş belgesi renkli mi olmak zorunda? LGS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
Liselere Geçiş Sistemi LGS'ye kısa bir süre kala sınava dair araştırmalar artış gösteriyor. Ülkenin dört bir yanında binlerce öğrencinin ter dökeceği ve hayalindeki lisede okumak için şansını deneyeceği zorlu sınava ilişkin; "LGS giriş belgesi renkli mi olmak zorunda ve giriş belgesi siyah beyaz olur mu?" sorularının yanıtları aranıyor. İşte detaylar...
LGS için geri sayım devam ediyor. 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için beklenen tarih yaklaşıyor. LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Bu kapsamda; "LGS giriş belgesi renkli mi olmak zorunda ve siyah beyaz olur mu?" sorusunun yanıtıı merak ediliyor. oldu. İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ, SİYAH BEYAZ MI OLACAK?
LGS sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, öğrencinin fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
LGS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.