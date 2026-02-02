LGS sınav tarihi 2026: LGS ne zaman, başvuruları ne zaman alınacak?
Liseye geçiş sürecinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2026 LGS için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimini yayımlayarak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihini netleştirdi. 8. sınıf öğrencileri ve veliler, sınavın yapılacağı günle birlikte oturum saatleri ve başvuru sürecine dair ayrıntıları merakla araştırıyor. İşte detaylar...
Ortaokuldan liseye adım atacak 8. sınıf öğrencileri için geri sayım başladı. 2026 yılında uygulanacak LGS’nin tarihinin açıklanmasıyla birlikte sınav maratonu resmen hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda merkezi sınavın ne zaman yapılacağı kesinleşirken, gözler şimdi sınav günü planına ve başvuru detaylarına çevrildi. Detaylar haberimizde...
LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu sene LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava 20 Ocak 2026 itibari ile 144 gün kaldı.
LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene 15 Haziran 2025'te düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişti.