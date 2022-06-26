Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nın sona ermesiyle sınava giren 8. sınıf öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başlamış oldu. LGS sınav sonucunu merak eden lise adayları sınav sonucunun ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki LGS ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? LGS hakkında merak edilen tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...