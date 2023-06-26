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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri LGS sonuçlarının 23 Haziran 2023 Cuma günü açıklanmasıyla gündemdeki yerini aldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlandı. Tercihler için geri sayım devam ederken LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler hakkında güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte MEB Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilim ve kontenjan listesi...

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  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?

    LGS sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım sona erdi. Sınav sonuçlarının 23 Haziran'da açıklanması sonrasında tercih ve yerleştirme işlemleri araştırılırken gündeme gelen konulardan biri de okulların taban ve tavan puanları oldu. 8. sınıf öğrencileri LGS yüzdelik dilim ve kontenjan listesi hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2023 LGS taban puanları belli oldu mu? İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilen tüm bilgiler...
  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.   

    ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?

    LGS TABAN PUANLARI 2023

    Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. 

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

    Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir:

    LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?

    YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

     
  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?

    Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?
  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?
  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?
  • LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa 2023 MEB LGS liselerin taban puanları belli mi?

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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