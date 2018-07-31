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LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS 2018 Nakil yerleştirme başvuruları ne zaman? Lise kayıtları ne zaman?

Binlerce öğrenci iyi bir okulda eğitim almak için ilk kez bu sene gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi. Bu sınavın neticesinde tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler tercih yaptılar ve tercih sonuçları dün açıklandı ve bir çok öğrencinin merak giderildi. Peki, LGS 2018 Nakil yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak?

31.07.2018 - 10:09 | Güncelleme:

Bu yıl ilk kez yapılan Liselere Geçiş Sınavında tercih sonuçları dün açıklanmış ve bir çok öğrencinin merakı giderilmişti. Ancak nakil olmak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? MEB Öğrencilerin yerleştirme sonuçları e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir

LGS 2018 NAKİL YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

  1. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecek.
  2. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
  3. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
  4.  Öğrencilerin yerleştirme sonuçları e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
  • OKUL ADLARI VE TERCİH KODLARI

Öğrenci ve velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre okul tercihi yapabilecektir. Okulların tanıtım bilgileri, okulların bağlı olduğu ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarında yayımlanacaktır.

  1. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri (Tablo–1),
  2. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları (Tablo­2),
  3. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri (Tablo–3),

ç) Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi dee-okul.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

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