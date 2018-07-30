LGS tercih sonuçları için beklenen gün geldi. Milyonlarca lise adayı 2-13 Temmuz arasında gerçekleştirdikleri LGS tercihleri için sonuçları bekliyor. LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte lise yerleştirmeleri ile ilgili ayrıntılar...

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e- okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. MEB tarafından resmi bir açıklama gelir gelmez bu sayfadan duyuracağız...

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

- Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

- Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

- Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

- İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar müracaat edeceklerdir.

Okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 16 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlara il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca 10-14 Eylül 2018 tarihîlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 19 Eylül 2018 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 28 Eylül 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR Merkezi Sınav Puanı Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını, Merkezi Yerleştirme Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeyi, Ortaokul Başarı Puanı (OBP) Ortaokulun 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını, Ortaöğretim Kayıt Alanı Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı, Yerel Yerleştirme Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam- devamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi, Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümü ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı, Yetenek Sınavı Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme için okullarca yapılan seçme sınavı,

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