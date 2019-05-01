Libyalı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya’nın Trablus şehrinin güneyindeki Kasr Bin Gashir’de bir restoranda çalışan Mehmet Demir ve Volkan Altınok isimli iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

İki Türk vatandaşının, General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) tarafından 12 Nisan’da tutuklanarak Bingazi yakınlarındaki Gırnada Cezaevi’ne götürüldükleri belirlendi. Hafter’e yakın haber sitelerinde çıkan “ajan” iddialarına ise Türk yetkililer tepki göstererek, “sosyal medya hezeyanı” olduğunu söyledi.

Mehmet Demir ve Volkan Altınok’un aileleri, birkaç haftadır kendilerinden haber alamadığını açıklamıştı.

GENERAL HAFTER KİMDİR?

"CIA bağlantıları" ile şüphe yaratan Hafter, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hem yükselişinin, hem de düşüşünün arkasındaki isimdi. General Hafter, Libya'da son 5 yıldır yaşanan uzun krizin önemli aktörlerinden biri olduğu belirtiliyor. Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter, geçtiğimiz günlerde komutanı olduğu "Libya Ulusal Ordusu"na başkent Trablus'u ele geçirme emri verdi. 75 yaşındaki generalin komutasındaki güçler, 2014'ten bu yana ülkenin doğusunda önemli petrol limanlarının bulunduğu büyük bir alanı kontrol ediyor.