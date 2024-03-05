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        Haberler Dünya Diğer Libya'da ele geçirilen ham kokainde rekor

        Libya'da 'rekor' miktarda ham kokain ele geçirildi

        Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nda tek seferde en yüksek miktarda ham kokain ele geçirildi. Ülke tarihinde bir rekor olan miktarın seyreltildikten sonra 640 kilograma karşılık geldiği ve değerinin 46 milyon doların üzerinde olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 01:51 Güncelleme: 05.03.2024 - 01:58
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        Libya'da ele geçirilen ham kokainde rekor
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        Libya Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Bingazi Limanı'nda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verildi.

        Güvenlik güçlerinin, Suudi Arabistan Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminden gelen ihbar üzerine Ekvador'dan gelen iki muz konteynerinde arama yaptığı belirtilen açıklamada, konteynerlerin zeminine gizlenmiş 128 kilogram ham kokain ele geçirildiği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ele geçirilen miktarın seyreltildikten sonra 640 kilograma karşılık geldiği ve ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olduğu aktarıldı.

        Ele geçirilen kokainin mali değerinin 224 milyon Libya dinarının (46 milyon 280 bin dolar) üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, ilk incelemeler ışığında kaçakçılarla anlaşma yaptığı tespit edilen 2 Gümrük İdaresi çalışanının gözaltına alındığı ifade edildi.

        Kaçakçılık çetesinin diğer üyelerinin yakalanması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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