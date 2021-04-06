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Libya Başbakanı Dibeybe: Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz

Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Libya Başbakanı Dibeybe'nin görüşmesinde, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi vurgulandı.

Libya Başbakanı Dibeybe: Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz
Yunanistan Başbakanı'ndan Libya'ya kritik ziyaret
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AA

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Başbakan Dibeybe, Miçotakis'i başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı. İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Libya arasında ekonomi ve yatırım alanlarında daha fazla iş birliğini hedeflediklerine işaret ederek, "İki ülke arasındaki çıkarlar doğrultusunda diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye ve diplomatik temsiliyeti artırmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Libya Başbakanı, Yunanistan ile enerji, deniz ticareti ve askeri denizcilik eğitimi alanlarındaki tüm anlaşmaların yeniden etkinleştirilmesini umduklarını belirtti.

"LİBYA, TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'IN HAKLARININ KORUNMASININ ÖNEMİNİ VURGULUYORUZ"

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinen Dibeybe, şunları söyledi: "Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz."

Libya Başbakanı Dibeybe, şöyle devam etti: "Aynı şekilde, Girit ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve münhasır ekonomik bölge konusunda görüşmelerin başlaması için Libya ve Yunanistan arasında ortak komisyon kurmaya hazırız."

"LİBYA'DAKİ YABANCI GÜÇLER ÜLKEDEN AYRILMALI"

Öte yandan Yunan Başbakan Miçotakis, ziyaretinin temel amacının Trablus'taki Yunanistan Büyükelçiliği'nin yeniden açılması olduğunu kaydetti. Miçotakis, Trablus’un ardından Bingazi’de konsolosluk açacaklarını ifade etti.

"İstikrarın sağlanması ve seçimlerin dış müdahaleden uzak gerçekleştirilmesi için Libya'nın yanında olacağız" diyen Miçotakis, Libya'daki yabancı güçlerin ülkeden ayrılması çağrısı yaptı. Miçotakis, Libya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin ise, "Avrupa Konseyi'nin kararlarına göre herhangi bir yasal güce sahip olmadığını" savunduğu bu "belgelerin" iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yunan Başbakan, şöyle devam etti:"Benim doğduğum yer Girit Adası. Sonuçta coğrafya, bazılarının haritalarda çizdiği yapay çizgileri değil, ikili ilişkilerin çerçevesini belirliyor."

Trablus'ta son günlerde yoğunlaşan diplomatik ziyaretler kapsamında bugün, Libya Başbakanı Dibeybe, Yunanistan Başbakanından önce İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile görüşmüştü.

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