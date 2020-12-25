Licorice Tanımı:

Licorice kelimesinin anlamı meyan köküdür. Meyan kökünün licorice ismi Yunancadan gelir, tatlı anlamına gelen ve köksap anlamına gelen bir bitkidir. Tatlandırıcı olarak kullanılan tatlı tatma rizomları (yer altı sapları) ve kökleridir. Güney-doğu Avrupa’ya ve yabani olarak büyüdüğü Orta Doğu’ya özgüdür.

Meyan kökü, bir fasulye bitkisinin rizomudur, hem dikey ana musluk kökü hem de yatay yardımcı rizomlar kullanılmaktadır. Kurutulmuş, odunsu kök parçaları, toz halinde ve suda parlak, siyah, tatlı ve kısmen çözünür katı konsantre özlü çubuklar halinde temin edilebilir.

Licorice Nedir TDK:

TDK anlamı da meyan bitkisi, meyan kökü olarak tanımlanır.

Licorice Örnek Anlatımı:

Licorice, meyan kökü tıbbi ve aromatiktir. Lezzeti biraz acı, biraz tuzlu bir tat ile anason gibi tatlı tadı vardır. Kendi kendine çiğnendiğinde daha tatlı olmakta ve daha tatlı görünmektedir. Meyan kökünün bir diğer anlamı da kara şekerdir. Kuru meyan kökü sadece kuru tutulmalıdır ve süresiz olarak depolanması sağlanır. Kullanmadan önce dilimlenebilir veya öğütülebilir. Toz meyan kökü hava sızdırmaz kaplarda saklanmalıdır.

Licorice (Meyan Kökü) Sağlık Yararları:

Meyan kökü, kolonun temizlenmesine, akciğer sağlığının desteklenmesine ve adrenal bez fonksiyonunun desteklenmesine yardımcı olur. Meyan kökü, boğazı yatıştırıcı bitkisel takviyeleri yaygın bir maddedir. Doğal tatlılığı, bitki çaylarında ve birçok gıda ürününde favori bir tat olmasını sağlar.

Meyan kökü içeren bitkisel preparatlar, mide ve bağırsak ülserlerini tedavi etmek, asit seviyelerini düşürmek ve mide duvarını koruyucu bir jel ile kaplamak için kullanılır. Nadiren tek başına kullanılır, hafif bir müshil, idrar söktürücü ve şişkinlik için birçok bitki çayının ortak bir bileşenidir.

Ayrıca romatizma ve artriti hafiflettiği, kan şekeri düşüklüğünü düzenlediği ve Addison hastalığı için etkili olduğu bilinmektedir. Kök ekstresi hafif östrojenik etkiler üretir ve menopoz semptomlarının tedavisinde, menstrüasyonun düzenlenmesi ve menstrüel krampların hafifletilmesinde faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Meyan kökü, gece terlemeleri için de kullanılabilir. Mide ekşimesi, mide ülseri veya gastrit, meyan kökü kullanımı için başlıca belirtilerdir, kimyon, merhem, süt, devedikeni, limon ve papatya gibi diğer elementlerle birleştirildiğinde bu hastalıklara özellikle faydalıdır.

Meyan kökü etkili bir antienflamatuardır, bu nedenle öksürüğü azaltır ve ülserleri tedavi edebilen kimyasalların üretimini uyarır.

Meyan kökü bir afrodizyak olarak eski bir üne sahiptir; meyan kökü cinsel canlılığı artırmak için çok sayıda tarif içerir. Meyan kökü bitkisi, şekerleme meyan kökü ile karıştırılmamalıdır.

Licorice (Meyan Kökü) Kullanımı:

Meyan kökü en çok şekerleme aroması olarak bilinir, özellikle Meyan kökü keki. Meyan kökü şekeri, nadiren% 2’den fazla doğal meyan özü özüne sahiptir, bu lezzetinin çoğunu anasondan veya sentetik bir sübstitüentten alır. Bir tatlandırıcı madde olarak kullanılan tüm doğal meyan kökünün yüzde doksanı, tütünde (sigaralar, purolar, pipo tütünleri) kullanılır.

Meyan kökü esansı kök parçalarında sıcak suda çözülebilir ve bir çay olarak içilebilir ve kökleri meyve suları, şuruplar gibi tatlandırıcı içecekler ve biralar için tat verebilir.

Licorice(Meyan Kökü) Yan Etkileri:

Meyan kökü uzun süre veya yüksek tansiyonu olan kişilerce alınmamalıdır. Büyük veya sıkça meyan kökü dozu akut hipertansiyona neden olabilir.

Glycyrrhizin, sağlığa zararlı olarak kabul edilen bir meyan köküdür; Vücudun parçası üzerinde aldosteron (böbrek hormonu) konusunda daha fazla duyarlılığa ve ayrıca baş ağrısı, yorgunluk, bacak şişmesi, kalp krizi ve yüksek tansiyona neden olabilir.

Kalp, karaciğer, diyabet veya hormona duyarlı hastalıklardan muzdarip insanlar, meyankökü almamalıdır.