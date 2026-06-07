Liderler Ukrayna için toplandı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi.
Giriş: 07 Haziran 2026 - 21:58 Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i ağırlayacağı görüşme öncesinde başkent Londra’daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da hazırlıklar tamamlandı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i ağırlayacağı görüşme öncesinde başkent Londra’daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da hazırlıklar tamamlandı. Ofisin önünde hazırlıklar yapılırken Downing Streetin maskotu Larry isimli kedi de görüntülendi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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