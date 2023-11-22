Lima'da bin yıllık mumyalar ve tarihi merdiven kalıntıları keşfedildi
Peru'nun başkenti Lima'da bin yıl öncesine ait olduğuna inanılan beş mumya ve M.Ö. 3500 yılına kadar uzandığı düşünülen merdiven kalıntıları keşfedildi
Giriş: 22.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:25
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Peru'nun başkenti Lima'da, arkeologların gerçekleştirdiği kazılarda bin yıl öncesine ait olduğuna inanılan beş mumya ve M.Ö. 3500 yılına kadar uzandığı düşünülen merdiven kalıntıları bulundu.
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Bu kazılarda, bir yetişkin ve dört çocuğa ait olduğuna inanılan mumyalar gün yüzüne çıkarıldı.
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Arkeologlar, mumyalar üzerinde incelemelerine devam ediyor.
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