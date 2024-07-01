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        Haberler Ekonomi Enerji Limak Çimento 2030’dan itibaren hidrojen içerikli karbon-nötr yakıt kullanımına geçecek - Enerji Haberleri

        Limak Çimento 2030’dan itibaren hidrojen içerikli karbon-nötr yakıt kullanımına geçecek

        Limak Çimento ve Fransa merkezli dünya devi Air Liquide, Türkiye'de çimento sektöründe karbon sıfır üretime geçilmesi için yeşil hidrojen ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla stratejik ortaklık kurdu. Hidrojen karışımlı ilk yakıt beslemesi, Limak'ın Ankara'daki çimento fabrikasında başarıyla gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 17:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:12
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        Limak Çimento 2030'da karbon-nötr yakıt kullanımına geçecek
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        Düşük karbonlu yakıt ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yatırım ve ARGE faaliyetlerini sürdüren Limak Çimento, endüstri ve sağlık sektörüne yönelik gazlar, teknolojiler ve hizmetler alanında bir dünya lideri olan ve şu an 72 ülkede faaliyet gösteren Air Liquide ile hidrojen teknolojileri alanında stratejik iş birliğine gitti.

        TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE İLK

        Limak Çimento’nun, Polatlı Anka fabrikasında gerçekleştirilen test fazında, hidrojen karışımlı yakıt çimento döner fırınında başarıyla test edildi.

        Türkiye çimento sektöründe bir ilk olan projede, test yakıtı olarak Air Liquide tarafından sağlanan ve gelecekte yeşil hidrojene dönüştürülebilecek 'gri hidrojen’ kullanıldı. Bu sayede Türkiye'de ilk kez hidrojen karışımlı yüzde 50 iklim-nötr bir yakıt karışımı test edildi. Uygulama aynı zamanda çimento döner fırın ana brülörü yerine giriş yanma odasına hidrojen içerikli karbon nötr yakıt beslemesi yönü ile de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

        2050’YE GİDEN YOLDA BÜYÜK ADIM

        Proje, Avrupa'yı 2050'de iklimi nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yer alan çimento sektörünün 2050 net sıfır hedefine ulaşmasında önemli bir adım.

        Uygulamayla, Limak Çimento’nun tüm fabrikalarında iklim nötr yakıtların kullanımı hayata geçirildiğinde ise yıllık 700 bin ton karbondioksit (CO2) azaltımı hedefleniyor.

        Başarı ile gerçekleştirilen denemenin ardından düzenlenen etkinlikte projenin katkılarına ve şirketin hedeflerine değinen Limak Çimento Global CEO'su Erkam Kocakerim şunları söyledi:

        "Bu yatırımın amacı, çimento fırınlarımızda hidrojenin güvenli ve etkin kullanım teknolojilerini deneyimlemek ve alternatif yakıt ikame oranını artırmak. Toplamda 7 entegre çimento fabrikamızdaki fırınları 2030 ila 2035 yılları arasında net sıfır yakıt karışımı ile çalıştırmayı hedefliyoruz. Bu denemenin, Türkiye çimento sektöründe ilk olması bakımından büyük önem taşıdığına ve ortaya çıkan olumlu sonuçlarının ülkemizde hidrojen ekosisteminin hızla gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü başarılı bir yeşil hidrojen ekosisteminde, üretim teknolojisi kadar arz-talep döngüsü ve ölçeği de mühim. Hidrojen teknolojilerine dair proje çalışmalarımız yeni fazlar ile devam edecek" dedi.

        Air Liquide Genel Müdürü Souhel Bousta bu değerli iş birliği için,

        "Limak Çimento'nun dekarbonizasyon yolculuğuna eşlik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Hidrojen, enerji ve sanayinin dönüşümünde kilit bir rol oynayacak. O sebeple bunun gibi iş birlikleri tüm ekosistemin geliştirilmesi için büyük önem taşıyor” dedi.

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