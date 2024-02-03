Limak Filarmoni Orkestrası'ndan yeni yıl konserleri

Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserlerini bu yıl Şubat ayında verecek.

Türkiye’nin kültür mirasını, müziğin evrensel dili ile buluşturarak genç nesillere ve uluslararası sanatseverlere ulaşmayı hedefleyen orkestra 2017’den bu yana sürdürdüğü yeni yıl konserleriyle her yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor. Özenle seçilmiş eserlerden oluşan repertuarları ile "Operanın Yıldızlarıyla Notalarımız Yeniden Buluşuyor Konserleri" İstanbul, İzmir ve Ankara’da müzikseverler ile bir araya gelecek.

REKLAM

Üç büyük şehir, üç tenor

Orkestra kuruluşunun 7’nci yılında, dünyaca ünlü üç büyük tenorla İstanbul, İzmir ve Ankara’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Türkiye’nin ünlü seslerinden olan ve dünyanın önemli sahnelerinde başrol söyleyen ünlü tenor Murat Karahan, gelenekselleşen yeni yıl konserlerinde bu yıl, zamanın önde gelen tenorlarından Meksikalı Ramon Vargas ve lirik sesiyle uluslararası üne sahip Kosovalı tenor Rame Lahaj ile birlikte sahne alacak.

Yeni yıl konserleri serisinin ilki 23 Şubat’ta İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell sahnesinde yapılacak. İkinci konser 25 Şubat’ta İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Serinin son konserinde ise orkestra 27 Şubat’ta Congresium Ankara'da izleyici karşısına çıkacak. Konserin biletleri Biletix’te satışa sunuldu.