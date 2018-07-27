Limerick - Waterford United karşılaşma önü

Limerick ve Waterford United, 27 Temmuz 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 21 puanlı Limerick 9. sırada bulunuyor, Waterford United 44 puana sahip ve 3. sırada. Limerick son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Waterford United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 235. İddaa'da Limerick kazanır 4.30, berabere biter 3.60, Waterford United kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Limerick son hafta oynanan St Patrick`s Ath maçında 2-1 yenildi.

Waterford United ise Shamrock karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Limerick, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Limerick, kendi sahasında 7 gol attı, 20 gol yedi.

Waterford United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Waterford United, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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