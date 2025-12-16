Limon, acı ve fıstık aynı tabakta hem de eriştenin yanında! Tayland sokak lezzetlerinin favorisi pad thai evde nasıl yapılır?

Ekşi, tatlı ve acının aynı lokmada buluştuğu Pad Thai, dünya mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Evde yapılan versiyonu da en az dışarıda yenen kadar iddialı. Üstelik malzemeler oldukça ulaşılabilir. Detaylar haberimizin devamında!