        Limon, acı ve fıstık aynı tabakta hem de eriştenin yanında! Tayland sokak lezzetlerinin favorisi pad thai evde nasıl yapılır?

        Limon, acı ve fıstık aynı tabakta hem de eriştenin yanında! Tayland sokak lezzetlerinin favorisi pad thai evde nasıl yapılır?

        Pad Thai, Tayland mutfağının en bilinen sokak lezzetlerinden biri. Ekşi, tatlı, tuzlu ve acının aynı tabakta dengelenmesiyle ortaya çıkan bu erişte yemeği, evde yapıldığında da en az dışarıda yenen kadar tatmin edici olabiliyor. Özellikle limon suyunun verdiği ferahlık, acının iştah açan etkisi ve yer fıstığının çıtır dokusu Pad Thai'yi özel kılıyor. Doğru malzemeler ve kısa bir pişirme süresiyle bu lezzeti ev mutfağına taşımak mümkün!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 17:28 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:28
        1

        Ekşi, tatlı ve acının aynı lokmada buluştuğu Pad Thai, dünya mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Evde yapılan versiyonu da en az dışarıda yenen kadar iddialı. Üstelik malzemeler oldukça ulaşılabilir. Detaylar haberimizin devamında!

        2

        MALZEMELER

        200–250 gram pirinç eriştesi

        200 gram tavuk göğsü, karides ya da tofu

        2 adet yumurta

        2–3 yemek kaşığı sıvı yağ

        2 diş sarımsak

        2–3 dal taze soğan

        1 küçük havuç (isteğe bağlı)

        1 avuç fasulye filizi (isteğe bağlı)

        1 avuç kavrulmuş yer fıstığı

        3

        Sos için:

        2,5 yemek kaşığı soya sosu

        1–1,5 yemek kaşığı bal veya esmer şeker

        1 yemek kaşığı sirke

        1–2 yemek kaşığı limon suyu

        1 tatlı kaşığı acı sos veya pul biber

        2–3 yemek kaşığı su

        4

        YAPILIŞI

        Pad Thai yapımına pirinç eriştesini yumuşatarak başlanır.

        Erişteler paketin üzerindeki talimata göre sıcak suda bekletilir, süzülür ve kenara alınır.

        5

        Bu sırada sos malzemeleri küçük bir kapta karıştırılarak hazır hale getirilir.

        Geniş bir tavada sıvı yağ ısıtılır. Seçilen protein tavaya alınarak yüksek ateşte kısa sürede sotelenir ve piştikten sonra bir kenara alınır.

        6

        Aynı tavada ince doğranmış sarımsak hafifçe çevrilir, ardından yumurtalar kırılır ve hızlıca karıştırılarak pişirilir.

        Yumurta toparlandıktan sonra erişte, sebzeler ve sotelenen protein tekrar tavaya eklenir.

        7

        Hazırlanan sos karışımı yemeğin üzerine gezdirilir. Tüm malzemeler birkaç dakika boyunca yüksek ateşte karıştırılarak sosun erişteye iyice işlemesi sağlanır.

        Pad Thai’nin çok uzun süre pişirilmemesi önemlidir; eriştenin diri kalması lezzeti artırır.

        8

        SERVİS ÖNERİSİ

        Pad Thai ocaktan alındıktan sonra üzerine bolca iri kırılmış yer fıstığı serpilir. Servis sırasında ekstra limon suyu ve acı sos eklenebilir. Bu son dokunuşlar yemeğin karakterini belirler ve sokak lezzeti hissini güçlendirir.

        Afiyet olsun!

