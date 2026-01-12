Habertürk
Habertürk
        Limonlu Cevizli Kek Tarifi: Evde Limonlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Evde mis gibi limon kokan, içi yumuşak bir kek hazırlamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri limonlu cevizli kek oluyor. Limonun ferah tadı ile cevizin doyurucu dokusu, bu tarifi çay saatlerinin vazgeçilmezi haline getiriyor. Ne ağır ne de bayıcı olan bu lezzet, her damak zevkine hitap ediyor. Limonlu cevizli kek tarifi, pratik adımları sayesinde mutfakta fazla vakit harcamak istemeyenler için de uygun bir seçenek sunuyor. Kullanılan malzemeler evlerde sıkça bulunan ürünlerden oluşuyor. Limonlu cevizli kek nasıl yapılır sorusunun yanıtı, tarifin devamında adım adım yer alıyor. İşte, limonlu cevizli kek tarifi…

        Giriş: 12.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:59
        Limonlu Cevizli Kek Tarifi
        Evde yapılan kekler arasında özel bir yere sahip olan limonlu cevizli kek, dengeli lezzeti sayesinde geniş bir beğeni topluyor. Ne çok tatlı ne de çok keskin olan aroması, limon ve ceviz uyumundan geliyor. Limonlu cevizli kek tarifi, klasik kek tariflerinden sıkılanlar için güzel bir alternatif sunuyor. Özellikle taze sıkılmış limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu kullanıldığında, kekin kokusu ve tadı daha belirgin hale geliyor. Limonlu cevizli kek yapımı sırasında dikkat edilen küçük ayrıntılar, sonucun başarılı olmasını doğrudan etkiliyor. Kekin kabarması, içinin yumuşak kalması ve üstünün kontrollü şekilde kızarması için ölçü ve süreler önem taşıyor. Limonlu cevizli kek malzemeleri doğru şekilde hazırlandığında, tarif herkes için uygulanabilir hale geliyor.

        LİMONLU CEVİZLİ KEK MALZEMELERİ

        Limonlu cevizli kek malzemeleri ölçülü şekilde hazırlandığında tarifin sonucu daha başarılı oluyor. Bu tarif için 3 adet orta boy yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurt kullanılıyor. Kuru malzemeler olarak 2,5 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya gerekiyor. Aroma için 1 adet limonun suyu ve ince rendelenmiş kabuğu ekleniyor. Kekin içinde kullanmak üzere 1 su bardağı iri doğranmış ceviz tercih ediliyor. Malzemelerin oda sıcaklığında olması, kek hamurunun daha pürüzsüz bir yapı kazanmasına yardımcı oluyor.

        LİMONLU CEVİZLİ KEK NASIL YAPILIR?

        Limonlu cevizli kek nasıl yapılır sorusu, tarife başlamadan önce en çok araştırılan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. İlk olarak yumurta ve toz şeker geniş bir kapta mikserle çırpılıyor. Karışım açık renk alıp koyulaştığında sıvı yağ ve yoğurt ekleniyor. Ardından limon suyu ve limon kabuğu ilave edilerek çırpmaya devam ediliyor. Ayrı bir kapta elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya karıştırılıyor. Kuru karışım sıvı harca azar azar ekleniyor. Hamur homojen hale geldikten sonra una bulanan cevizler ilave ediliyor. Hazırlanan kek harcı yağlanmış kek kalıbına aktarılıyor ve önceden 170 dereceye ısıtılmış fırında pişiriliyor.

        LİMONLU CEVİZLİ KEK YAPIMI SIRASINDA PÜF NOKTALAR

        Limonlu cevizli kek yapımı aşamasında dikkat edilen püf noktalar, kekin kıvamını doğrudan etkiliyor. Limon suyunun fazla kullanılması kekin içinin ıslak kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle ölçülere sadık kalınması önem taşıyor. Cevizlerin dibe çökmesini önlemek için una bulandıktan sonra hamura eklenmesi tavsiye ediliyor. Fırının önceden ısıtılması, kekin dengeli kabarmasını sağlıyor. Pişirme sırasında fırın kapağının açılmaması, kekin sönmesini engelliyor. Kek piştikten sonra kalıpta yaklaşık 10 dakika dinlendirilmesi, kalıptan daha rahat çıkmasına yardımcı oluyor.

        SERVİS VE SAKLAMA ÖNERİLERİ

        Limonlu cevizli kek, oda sıcaklığında servis edildiğinde limon aromasını daha net şekilde hissettiriyor. Üzerine pudra şekeri serpilerek sunum zenginleştirilebiliyor. Kek, kapalı bir saklama kabında muhafaza edildiğinde 2-3 gün tazeliğini koruyor. Buzdolabında saklama tercih edildiğinde ise servis öncesi oda sıcaklığında bekletilmesi, lezzet dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

