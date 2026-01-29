Habertürk
        Limonlu irmik tatlısı tarifi: Limonlu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Ferah aroması, hafif yapısı ve pratik hazırlanışıyla öne çıkan limonlu irmik tatlısı, özellikle ağır tatlılardan hoşlanmayanların favorileri arasında yer alıyor. Limonun ekşi–aromatik dokunuşu, irmiğin tok ama yumuşak kıvamıyla birleştiğinde hem çay saatlerine hem de misafir sofralarına çok yakışan dengeli bir tat ortaya çıkıyor. Fırın gerektirmemesi, kısa sürede hazırlanabilmesi ve doğru dinlendirme ile pastane kıvamına ulaşması da bu tatlıyı cazip kılan başlıca nedenler arasında. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı limonlu irmik tatlısı tarifi, püf noktaları, alternatifler ve servis önerileriyle birlikte yer alıyor.

        Giriş: 29.01.2026 - 19:28 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:28
        Limonlu irmik tatlısı tarifi
        Limonlu irmik tatlısı için malzemeler (8–10 porsiyon)

        İrmik muhallebisi için

        1 litre süt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı toz şeker

        1 adet limonun suyu

        1 adet limonun ince rendelenmiş kabuğu

        1 paket vanilin

        1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; daha parlak ve pürüzsüz kıvam için)

        Limonlu sos (isteğe bağlı ama çok yakışır)

        1 su bardağı taze sıkılmış limon suyu

        1 su bardağı su

        3–4 yemek kaşığı toz şeker

        1 yemek kaşığı nişasta

        Üzeri için (opsiyonel)

        Hindistan cevizi

        Limon kabuğu rendesi

        Toz Antep fıstığı

        File badem

        Nane yaprağı (serviste)

        Not: Limon kabuğu rendelerken sadece sarı kısmı alın. Beyaz kısım tatlıya acılık verir.

        Limonlu irmik tatlısı nasıl yapılır?

        İrmikli muhallebiyi hazırlayın

        Derin bir tencereye süt, irmik ve toz şekeri alın.

        Orta ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

        Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına geldiğinde ocağın altını kısın.

        Limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyin.

        Vanilini ve (kullanacaksanız) tereyağını ekleyip 1–2 dakika daha karıştırın.

        Ocaktan alın.

        Kıvam notu: Muhallebi ocaktayken biraz akışkan görünebilir; bu normaldir. İrmik, soğudukça toparlanır ve dilimlenebilir hâle gelir.

        Tatlıyı kalıba dökün ve dinlendirin

        Muhallebiyi orta boy bir borcama dökün ya da porsiyonluk kaselere paylaştırın.

        Üzerini spatula ile düzleyin.

        Oda sıcaklığında ilk buharı çıktıktan sonra buzdolabına alın.

        En az 1–2 saat dinlendirin.

        Bu aşama, tatlının üstüne sos dökülecekse katmanların karışmaması için oldukça önemlidir.

        Limonlu sosu hazırlayın (isteğe bağlı)

        Bu adım tatlıya ekstra ferahlık ve görsel şıklık katar.

        Tencereye limon suyu, su ve şekeri alın.

        Nişastayı az suyla açıp karışıma ekleyin.

        Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

        Sos kaynayıp şeffaflaştığında ocaktan alın.

        Ilımaya bırakın.

        Birleştirme ve soğutma

        Limonlu sos ılık hâle gelince, buzdolabında toparlamış irmik tatlısının üzerine dökün.

        Sosu yaydıktan sonra tatlıyı tekrar buzdolabına alın.

        Servisten önce en az 1 saat daha dinlendirin.

        Püf noktaları (tam kıvam ve ferah aroma için)

        İrmik pişerken sürekli karıştırmak, pürüzsüz bir muhallebi elde etmenin anahtarıdır.

        Limon suyunu çok erken eklerseniz süt kesilebilir; mutlaka muhallebi kıvam aldıktan sonra ekleyin.

        Tatlıyı keserek servis edecekseniz mutlaka iyi soğutun.

        Daha yoğun limon aroması isteyenler, muhallebiye 1–2 damla limon yağı ekleyebilir.

        Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayın; limonun ekşiliğiyle dengeli olmalıdır.

        Alternatifler: Limonlu irmik tatlısını farklı nasıl yapabilirsiniz?Bisküvili taban: Borcama önce rondodan geçirilmiş bisküvi + tereyağı karışımı bastırıp üzerine irmik dökebilirsiniz.

        Labneli versiyon: Muhallebi ılıyınca 2–3 yemek kaşığı labne ekleyerek daha kremamsı bir yapı elde edebilirsiniz.

        Şekersiz/az şekerli: Şeker miktarını azaltıp limon aromasını öne çıkarabilirsiniz.

        Portakal–limon karışımı: Limon suyunun yarısını portakal suyuyla değiştirerek daha yumuşak bir aroma yakalayabilirsiniz.

        Servis önerileri

        Üzerine Hindistan cevizi veya limon kabuğu rendesi serpip servis edebilirsiniz.

        Nane yaprağıyla yapılan sunum, tatlıya ekstra ferahlık katar.

        Yaz aylarında yanında bir top sade dondurma ile servis edilebilir.

        Kahve veya açık çayla birlikte sunulduğunda limon aroması daha belirgin hissedilir.

        Limonlu irmik tatlısı; ferah aroması, hafif dokusu ve pratik yapımıyla her mevsim tercih edilebilecek sütlü tatlılar arasında yer alır. Doğru kıvamda pişirilmiş irmik muhallebisi, limon suyunun dengeli kullanımı ve yeterli dinlendirme ile evde kolayca pastane tadında bir sonuç elde etmek mümkündür. Özellikle limonun taze aroması sayesinde ağır tatlılardan hoşlanmayanlar için ideal bir alternatif sunar.

