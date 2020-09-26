LİMONLU ISLAK KEK MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 adet limonun kabuğu – rende

Sosu için Malzemeler

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 adet limonun suyu

Sosu için;

Sos tencerenize süt ve toz şekeri ekleyip karıştırın.

Ocağa alın ve hafif ılınana kadar karıştırarak pişirin.

NOT: Sütünüzün sıcak olmaması önemli.

Sıcak olmayan sütünüzün içerisine limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

LİMONLU ISLAK KEK TARİFİ

Toz şeker ve yumurtaları rengi açılıncaya kadar çırpın.

Ardından ayçiçek yağı ve sütü ilave edip, çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini ilave edip spatula yardımıyla karıştırın.

Kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına dökün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

NOT: Kullandığınız kek kalıbının genişlik ve derinliğine göre pişirme süresine dikkat ediniz. Biraz daha az veya fazla olabilir. Tarifte 30 cm. çaplı yuvarlak cam fırın kabı kullanılmıştır.

Kekiniz fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirip, dilimleyin.

Soğuyan sosu kekin üzerine dökün ve soğuyuncaya kadar bekleyin.

Ardından servis edin.