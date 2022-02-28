Limonlu su içmenin faydaları 0:00 / 0:00

Hem kokusu hem tadı hem de içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklar üzerinde mucizevi bir etki bırakan limon, pek çok hastalıkta tercih edilen bir meyvedir. Antiseptik özelliği sayesinde hastalıkların önlenmesinde büyük etkisi olan limonun boğaz ağrısından sindirime, ağız yaralarından kanser hastalığına kadar büyük çapta tedavi alanı bulunmaktadır. İşte merak edilen Limonlu Su İçmenin Faydaları! Limonlu Su İçmek Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Neler? sorularının yanıtları sizler ile beraber.

Limonlu Su İçmek Neye İyi Gelir?

İçerisinde yoğun olarak C vitamini içeren limon, B6 vitamini, fosfor ve potasyumu da barındıran güçlü bir antioksidan meyvesidir. Limonlu su vücuttaki toksinleri atma da büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle sabahları aç karnına içilen limonlu su hem toksinleri atmaya yardımcı olur hem de yağ yakımını hızlandırarak kilo verme konusunda destek olur. Sabahları aç karna içilen limonlu su kabızlığı da oldukça iyi gelmektedir. Limonlu su içmek böbrek taşı oluşumunu yüksek miktarda engeller.

Özellikle sindirim sorunu yaşayan bireyler için de limonlu su direkt faydalı bir içecek olacaktır. Yemeklerden önce içilen limonlu su, romatizma ağrıları yaşayan kişilerin ağrılara iyi geldiği de söylenir. Limonlu su herkes tarafından bilindiği gibi C vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Vücuttaki zararlı serbest radikalleri atar ve bağışıklığı güçlendirir. Aynı zamanda limonlu su kan temizleyici olarak da çalışır. Limonlu su içmenin faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da insan sağlığına oldukça yararlı bir içecek olarak dile getirilmektedir.

Limonlu su içmenin faydaları

Lmonlu su tüketimi karaciğer fonksiyonlarını düzenler.

Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

Ağız içinde meydana gelen bakterileri temizler.

Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Tansiyonu düşürmeyi sağlar.

Göz sağlığını korur.

Cilt hücrelerini yenilemede destekçidir.

Saçların güçlenmesini sağlar.

Tırnakların kırılmasını engeller.

Kabızlığı iyileştirir.

Yağ depolanmasını önler.

Kalp hastalıklarını engeller.

Solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.

Böbrek taşının düşmesine yardım eder.

Limonlu Su İçmenin Zararları

Fazla ve dikkatsiz tüketim sonucu midede yanma ve reflü başlangıcı ortaya çıkar.

Diş minesi zarar görür.

Fazla tüketimde vücuttaki demir emilimine sebep olur.

Aç Karnına Limonlu Su İçilir Mi?

Limonlu su vücuttaki ödemi atmakta önemli bir etkiye sahiptir. Bu sebeple sabahları aç karnına içilen limonlu su hem vücuttaki toksinleri arındırmaya hem de fazla ödemin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda sabahları içilen limonlu su kabızlığı da oldukça iyi gelmektedir. Sindirim sorunu yaşayan bireyler için de limonlu su birebir etki gösterir. Yemeklerden önce içilen limonlu su da romatizma ağrılarının giderilmesinde oldukça işe yaramaktadır.

Limonlu Su İçmek Zayıflatır Mı?

Zayıflama ve sağlık bakımından düzenli bir biçimde her gün vücudumuzun ihtiyacı olduğu su miktarını korumalıyız. Limonlu su içmenin tek başına zayıflatma etkisi vardır demek doğru olmaz fakat yardımcı olur. Dolayısıyla sabahları aç karna tüketilen limonlu su elbette ki yağ yakımını destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştırır.