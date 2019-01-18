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Bir dönem skandallarıyla çok konuşulan oyuncu, “99 tane doğru yaparım ama ilk yanlışımda basın bana odaklanır. Ben de insanım ve hata yapabilirim. Eğlenmeyi seviyorum ama bu benim için alkol alıp sarhoş olmak anlamına gelmiyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık yemek pişirmeyi ve müzik dinlemeyi seviyorum” dedi.