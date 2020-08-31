Linet, Harbiye'de sahne aldı

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Linet, 3 aydır hazırlandığı Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza attı. 'Yıldızlar Açıkhava'da konser serisi dahilinde, 'Büyük Şov' mesajının verildiği özel sahne tasarımı ve içeriğiyle görsel şölen yaşattı.

120 metrekarelik LED ekrandan oluşan ve özel tasarlanan sahnesi ile kendisine hayran bırakan Linet, Harbiye'nin en teknolojik konserlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Sahneye ünlü modacı Tolga Çam imzalı 3 özel elbise hazırlatan sanatçı, elbiselerinin deseniyle eş zamanlı Led ekranlarda yapılan görsel şov ile sahnesini botanik bahçesine çevirdi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleşen konserde, 3 saat sahnede kalan Linet'i pandemi nedeniyle 2 bin 400 kişi izledi. Müjdat Kupsi imzalı saç ve makyajı ile görenleri hayran bırakan Linet, çiçek desenli elbisesinin isminin Bodrum olduğunu söyledi. Ledleri saran Bodrum begonvil çiçekleri işaret eden Linet, "Bodrumu ayaklarınıza getirdim, size sanal bir Ege yarattım. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Sergilediği sahne performansı ile büyük alkış alan Linet, konserin kapanışını İzmir Marşı ile yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. 120 m2 LED ekranlarda açtığı Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla dev Türk Bayrağı ve Atatürk portresi hologramını ekrana yansıtan sanatçı, tüm misafirler ile kutlama yaptı.

Sahne sonrası muhabirler ile bir araya gelen Linet, "Gelen tüm misafirlere ve sizlere çok teşekkür ederim, çok güzel bir konser oldu. İstanbul'un tüm LED'lerini topladık ve müthiş bir teknolojiyle bu konseri hazırladık" ifadelerini kullandı.

Sahneyi 'Yatsın Yanıma' şarkısı ile açan Linet, merhum sanatçı İbrahim Erkal'ı da unutmadı. 'Sevme' şarkısını tüm seyirciler ile birlikte okuyan Linet, "Sahnemde İbrahim Erkal şarkısı okumak bu güne nasip oldu. Burada kendisini rahmetle anıyoruz. Selam olsun" şeklinde konuştu. Konseri izlemeye gelenler arasında oyuncu Yusuf Çim de vardı.