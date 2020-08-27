HABERTURK.COM

Şarkıcı Linet, 29 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. 20 kişilik dev orkestrasıyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanan Linet, konser öncesi kampa girdi. Bir haftada 3 kilo veren Linet, modacı Tolga Çam'a 3 elbise diktirdi.

Şarkıcı, "Harbiye her sanatçı için er meydanıdır. Ne zaman orada sahneye çıksam, ilk kez sahneye çıkmış kadar heyecanlanırım. Muhteşem bir repertuvar hazırladık. Tam bir arabesk gecesi olacak. Söylediğim her şarkıyı damarlarında hissedecekler" şeklinde konuştu.