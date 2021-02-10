Linet, muhabirlerin izlenme sayılarıyla ilgili sorduğu sorulara, "Ben organik olmayan şeyi yemiyorum bile. 1 milyon olsun gerçek olsun. Önemli olan gerçek kişilere erişebilmek. Ancak ben inanıyorum ki, milyonları peşinden sürükleyecek bir proje olacak bu... İnsanlar akşam masalarını kurup, benim kanalımı açarak, en ön masadaymış gibi izleyecekler. Çok güzel sürprizler hazırlıyorum. Bazen konuklarım olacak" yanıtını verdi.