Linet tüm günü kendisine ayırdı - Magazin haberleri

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde gün boyu kendisine vakit ayıran ve uzun süre mağazaları gezerek alışveriş yapan ünlü sanatçı alışveriş merkezinden ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi. 15 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser vermek için son hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Linet Menashe, Ağustos ayında da çok yoğun bir konser takvimi olduğunu söyledi.

Müzik severlerin de yoğun ilgisi ile karşılaşan başarılı sanatçı, fotoğraf isteklerini de kırmayarak hayranlarını mutlu etmeyi ihmal etmedi.