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Linet, “Eski sevgililerimi çöpünü bile takmam. Terk ettiğim ve gittiğim ilişkilerimin de hiçbir şeyini istemem. O gerçek bir şeydi. Çok şükür kendime alabilecek durumdayım. Onu da ilk defa almak istedim ve aldım. Bu takılardan 5 seneniz mi var diye sorarsanız yok tabi… Bu günde yarı imitasyon yarı gerçek taktım. Sahne pırıltı isteyen bir yer.” diye konuştu.