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Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

Arjantinli yıldız, yeni sezonda PSG ile devam etmeyeceğini açıkladı. Bu karar sonrası Messi'ye teklifler çoğaldı. Suudi Arabistan ve Barcelona iddiaları gündemdeyken, MLS'den tarihi bir teklif geldi. MLS ekiplerinden Inter Miami tarafından yapılan teklifte, maaşın dışında kulüpten hisse ve yayıncı kuruluştan pay alacağı iddia edildi

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  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Lionel Messi'nin Fransa ekibi PSG'ye veda edeceğini açıklamasının ardından Amerika, Suudi Arabistan ve Barcelona, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    MLS ekiplerinden Inter Miami, tarihi bir teklifle yıldız oyuncunun kapısını çaldı.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    The Athletic'in yaptığı habere göre, dünyanın en iyi ligleri arasına girmeyi hedefleyen MLS'nin de Messi'yi kadrosuna katması için Inter Miami'yi destekleyeceği aktarıldı.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Inter Miami, Messi'ye alacağı maaşın dışında emekli olduktan sonra kulüpten hisse vermeyi planladığı aktarıldı.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Yapılan habere göre Adidas ve Apple, Messi'nin MLS'ye gelmeyi kabul etmesi halinde oyuncuyla dev bir anlaşma imzalayacak.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Haberde, ligin yayıncılarından Apple TV+'ın abonelerden elde ettiği gelirin bir kısmını Messi'ye teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Messi'nin MLS'e olası transferinde abone sayısında artış yaşanacağı ve bu sayede izlenmelerin de artış göstereceği kaydedildi.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Ayrıca ligin ana sponsoru olan ve ligdeki bütün takımların formasını üreten Adidas'ın da Messi'nin, MLS'ye gelmeyi kabul etmesi halinde Arjantinli yıldıza yapılacak olan kardan pay vermeyi hedeflediği belirtildi.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Suudi Arabistan'ın, ise yıldız futbolcuya yıllık 500 milyon Euro kazanacağı bir teklif sunduğu aktarılmıştı.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Suudi Arabistan devletinin dünyada tanınırlığını artırmak için futbol sektörüne büyük önem verdiği ve bu nedenle Ronaldo'nun ardından Messi'yi de ülke futboluna kazandırmak istediği kaydedildi. 
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Messi'nin Suudi Arabistan'a transferi gerçekleştiği takdirde, kariyerleri boyunca sürekli karşılaştırılan ve büyük rekabet içinde olan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin yolları yeniden kesişecek. 
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Barcelona'da eski oyuncusunun geri dönmesi için La Liga yönetimiyle görüşmeler gerçekleştiriyor.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Son dönemde ise ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, Messi'yi transfer edebilmenin yollarını aradığını net olarak belirtti.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

    Yapılan haberde ise Messi'nin Suudi Arabistan'nın teklifini reddettiğini, Barcelona ve Inter Miami'nin teklifini değerlendirdiği aktarıldı.
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!
  • Lionel Messi'ye MLS'den tarihi teklif: Kulübün anahtarı teslim edilecek!

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