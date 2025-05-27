Lipödemin neden olduğu ödem, iltihaplanma ve dolaşım bozuklukları, doğru beslenme yaklaşımı sayesinde hafifletilebilir. Bu yazıda lipödemde uygulanması gereken beslenme modelini, dikkat edilmesi gereken temel noktaları ve sağlıklı bir yaşam için izlenmesi gereken yolları tüm ayrıntılarıyla ele alıyoruz.

Lipödem Nedir?

Lipödem, çoğunlukla kadınları etkileyen ve alt vücut bölgesinde (kalça, basen, bacak) anormal yağ birikimiyle karakterize kronik bir yağ dokusu hastalığıdır. Bu durum, kilo alımına bağlı olmayan simetrik yağ birikimi, ağrı, morarma eğilimi ve dokunmaya hassasiyetle kendini gösterir. Estetik bir sorun olmanın çok ötesinde, ilerleyen evrelerde hareket kabiliyetini kısıtlayan, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir hastalıktır

Lipödem Beslenme Nedir?

Lipödemin kesin tedavisi henüz bulunmamış olsa da, uygun tedavi ve doğru beslenme planı ile semptomlar önemli ölçüde hafifletilebilir. Lipödem beslenmesi, ödemi azaltmayı, enflamasyonu (iltihaplanmayı) baskılamayı ve lenfatik dolaşımı desteklemeyi amaçlayan özel bir beslenme biçimidir.

Lipödemde kilo kaybı genellikle yağ dağılımını değiştirmese de genel sağlığı korumak ve ağrıyı azaltmak adına sağlıklı bir diyet çok önemlidir. Lipödem Beslenmesi Nasıl Yapılmalı? Lipödemli bireyler için standart bir “zayıflama diyeti” yeterli değildir. Aksine, anti-enflamatuar ve ödem atıcı bir diyet tercih edilmelidir. İşte uygulanması önerilen temel prensipler: Şeker ve basit karbonhidratlardan uzak durulmalı. Bunlar insülin seviyelerinde ani dalgalanmalara neden olarak inflamasyonu tetikler. İşlenmiş gıdalar (hazır soslar, atıştırmalıklar, salam, sosis) tüketilmemeli. Gluten ve laktoz bazı hastalarda şikayetleri artırabilir, eliminasyon diyetiyle tolere edilip edilmediği test edilebilir. Protein açısından zengin, düşük glisemik indeksli besinlerle beslenilmeli (örneğin: yumurta, hindi, mercimek). Tuz tüketimi azaltılmalı, çünkü tuz ödemi artırır. Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado, ceviz) tercih edilmeli. Su tüketimi artırılmalı, en az 2.5-3 litre/gün önerilir.