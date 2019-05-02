Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Şubat Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, şubatta lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 23,24'ü ithal kömür, yüzde 22,04'ü barajlı hidrolik, yüzde 15,89'u doğal gaz, yüzde 14,88'i linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları akarsu, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş ve sıvılaştırılmış doğal gaz izledi.
Lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,97 azalışla 22 milyon 901 bin megavatsaate düştü.
Şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,98 artışla 83 bin 477 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 30,7'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,8'i de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.
TÜKETİMDE DÜŞÜŞ OLDU
Şubatta elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 43 milyon 886 bine ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,96 azalışla 17 milyon 659 bin megavatsaate geriledi.
Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 40,05'i sanayi, yüzde 29,35'i ticarethane ve yüzde 27,74'ü de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketim de tarımsal sulama ve aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.
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