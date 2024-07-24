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        Haberler Bilgi Lise kayıtları ne zaman? MEB 2024 2025 Lise kayıt tarihleri belli mi?

        Lise kayıtları ne zaman? MEB 2024 2025 Lise kayıt tarihleri belli mi?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselere kayıt tarihleri gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. Şimdi sıra lise kayıtları tarihlerinde. Peki Lise kayıtları ne zaman? İşte, MEB 2024 2025 Lise kayıt tarihleri hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:09
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        Liselere tercih süreci sona erdi. Şimdi sıra lise kayıtlarında. Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu. Peki Lise kayıtları ne zaman? MEB 2024 2025 Lise kayıt tarihleri belli mi?

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        LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

        LGS yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, açık liseler ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

        Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 28 Haziran-16 Temmuz'da gerçekleşecek.

        2024 LİSE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİLER

        Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu.

        Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 95,07 oldu.

        Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle doluluk oranı yüzde 93,26 olarak gerçekleşti.

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        Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Bu kapsamda açılan kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi.

        Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 72,64'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti.

        Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,77'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

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