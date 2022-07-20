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Lise nakilleri ne zaman başlayacak? 2022 Lise nakil başvuruları ne zaman alınacak?

5 Haziran 2022 tarihinde yapılan LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da duyurulmuştu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih maratonu başladı. Milyonlarca öğrenci lise nakil başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuruları bekliyor. İşte 2022 lise nakil başvuruları hakkında merak edilen bilgiler...

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  • Lise nakilleri ne zaman başlayacak? 2022 Lise nakil başvuruları ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB lise nakil başvuru tarihleri (takvimi) belli oldu mu?

    Çeşitli sebeplerden lise eğitimlerine farklı bir okulda devam etmek isteyen öğrenciler lise nakil başvuru işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, "Lise nakilleri ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?" Gözler MEB duyurularına çevrildi. İşte Lise nakil işlemleri hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • Lise nakilleri ne zaman başlayacak? 2022 Lise nakil başvuruları ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB lise nakil başvuru tarihleri (takvimi) belli oldu mu?

    2022 LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS sınavı ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklanacak. Lise nakil işlemleri ile net tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın lise nakil takvimi ise şu şekildeydi;
  • Lise nakilleri ne zaman başlayacak? 2022 Lise nakil başvuruları ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB lise nakil başvuru tarihleri (takvimi) belli oldu mu?

    2021 YILI MEB NAKİL TAKVİMİ

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
  • Lise nakilleri ne zaman başlayacak? 2022 Lise nakil başvuruları ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB lise nakil başvuru tarihleri (takvimi) belli oldu mu?

    LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.  
  • Lise nakilleri ne zaman başlayacak? 2022 Lise nakil başvuruları ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB lise nakil başvuru tarihleri (takvimi) belli oldu mu?

    Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

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