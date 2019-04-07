İKÜ Şirinevler Yerleşkesi'ndeki Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen yarışmanın teması "Kişisel Verilerin Korunması" olarak belirlendi. Yarışma kapsamında kurulan sanal mahkemede okullarını temsil eden 11. ve 12. sınıftan yaklaşık 500 öğrenci, "davalı" ve "davacı" olarak haklılık mücadelesi verdi.

Hukuk fakültelerinde okumak isteyen gençlerin alana yatkınlıklarını ölçme imkanı bulduğu yarışmada, kişisel verilerin dijital ortamlarda sık sık paylaşılması sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekildi. Ayrıca yarışmada, yasaya aykırı durumlarda karşılaşılabilecek olaylar ile hakların korunma yollarına dair konular ele alındı.

İki gün süren dava yarışmasının jüri üyeliğini, Yargıtay Üyesi Fehmi Tosun, İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan, İKÜ Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Filiz Saygılar Kırıt ve Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bellican yaptı.





"HUKUK İYİ BİR HİZMETÇİ, KÖTÜ BİR EFENDİDİR"



Yargıtay Üyesi Fehmi Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın, lise öğrencilerinin dijital ortama uyum sağlamaları, dijital ortamla ilgili suç tiplerinden yapılan yargılamaları görmeleri ve hukuk fakültelerini seçmeleri halinde hukukçu olarak dijital ortamın hukuka yansımalarını öğrenmeleri açısından düzenlendiğini söyledi.

Kendisinin de yarışmada jüri üyeliği ve başkanlık görevini üstlendiğini belirten Tosun, "21. yüzyıl dijital çağ. Dijital çağın geldiği nokta belli. Hukukun içine oldukça işlediği gibi dijital ortama bağlı suç tipleri veya hukuki uyuşmazlıklar, gerek hukuk çerçevesinde gerek ceza alanında, gittikçe artarak devam etmekte. Bu nedenle, gençlerin bu konuda bilgilenmeleri ve şimdiden aşina olmalarında fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Fehmi Tosun, yarışmanın öğrencilerin gelecekteki kariyer planlamalarına yönelik katkılarına da değinerek, "Hukuk alanında dijital sistemi öğrenmeleri, bilişim suçları ve bilişim sistemleri, öğrencilerin hukuki uyuşmazlığın ne kadar çok olduğunu şimdiden görmelerini sağlayacak. Hukuk fakültesine gittikleri takdirde eğer avukat olmak isterlerse bu tip davaların alt yapısını kendi beyinlerinde hazırlamış olacaklar. En azından çokluğunu görmüş olacaklar." diye konuştu.

İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan da yarışmanın, yüksek öğrenime hazırlanan gençlerin hukuk bölümünü seçmeleri halinde bu alanın kendilerine sağlayacağı yararları görmeleri için düzenlendiğini söyledi.

"Hukuk iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir" diyen Tezcan, "Zalimin elinde zulüm aracı olur ama iyi hizmetler için hukuktan yararlanılırsa onun kadar hem çevresine hem de onu uygulayana fayda sağlayan bir başka meslek yoktur. Gençler severek, inanarak hukukçu olurlarsa hem kendilerine hem çevrelerine gerçekten yarar sağlarlar." ifadesini kullandı.

"ADALETİN DEVLETİN TEMEL TAŞI OLDUĞUNA İNANIYORUM"



Mehmet Baydar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Büşra Kayıkçı, adaletin devletin temel taşı olduğuna inandığını belirterek, "Hukukun da bu işi hakkıyla yapan insanların eline geçmesini temenni ediyorum. O yüzden ilk kendimden başlamak istedim." dedi.

Yarışmanın kendisine büyük tecrübe kattığını söyleyen Kayıkçı, bu süreç boyunca sorumluluk bilincini geliştirdiğine inandığını kaydetti. Kayıkçı, "Bir şeyleri başarma duygusu, kazanmaktan da ziyade o yarışmanın içinde bulunmak, insana öz güven sağlıyor. Hem öz güvenimi geliştirmek hem de bu konuda kendimi daha bilinçlendirmek için yarışmaya katıldım." ifadesini kullandı.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yunus Emre Yılmaz ise yarışmaya hazırlanırken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu incelediklerini anlatarak, "Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere, uygulandığı ilk ülkelerdeki ilk versiyonlarını yabancı makalelerden inceledik. Kendi metinlerimizi hazırladık. Gerek daha önceki programları gerek benzer yarışmaları inceledik. Bu konudaki yetkin kişilere kendi yaşıtlarımıza sunumlar yaptık." diye konuştu.

Üniversitede hukuk bölümünü tercih etmek istediğini aktaran Yılmaz, "Bu yarışma sayesinde hem pratik yönden hem de birazcık daha hukuk alanı geniş olduğu için rotamızı belirlemiş olduk. Ben, kişisel verilerde uzmanlaşmak istiyorum. Bu şekilde bana yol gösterici program oldu." şeklinde konuştu.