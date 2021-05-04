Lise sınavları ne zaman yapılacak? Sorusu öğrenciler tarafından en sık merak edilenler arasında yerini alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavlarıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise sınavlarının nasıl olacağı veli ve öğrenciler tarafından takip edilirken Bakan Selçuk'tan yeni açıklama geldi. Online eğitime geçilmesinin ardından bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." dedi. Milyonlarca öğrenci ve velinin de merak ettiği karneler hakkında konuşan Selçuk, karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini ilk kez duyurdu. MEB hafta başında yaptığı açıklamada, 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirmişti.