Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıfta kalma var mı?

Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Sorusu merak ediliyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler ve veliler 'Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıfta kalma var mı?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, liselerde sınıfta kalma olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıfta kalma var mı?

Uzaktan eğitimle döneme döneme başlayan ve yüz yüze eğitime 2 Mart'tan itibaren geçen İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu yıl sınıfta kalma olup olmayacağını araştırıyor. Salgın nedeniyle geride bıraktığımız eğitim yılında sınıfta kalma kaldırılmıştı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk dönem karnelerini ders etkinliklerine katılım puanı ve sözlü notlarıyla aldı. Peki bu yıl sınıfta kalma var mı? İşte detaylar...

İLKOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarını ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfta kalma olmuyor. MEB Bakanlığı birinci dönem karne alamayan öğrenciler için ikinci dönem yüz yüze sınavların 8 Mart tarihinden itibaren yapılması kararını almıştı.

ORTAOKULLARDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Yüz yüze eğitime başlanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esaslarını belirleyecek. Okulların açılması ve sınavların düzenlenmeye başlanmasıyla bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma, olması bekleniyor. Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

LİSELERDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE SINIFTA KALMA OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Salgın nedeniyle Bakanlık yüz yüze eğitimi zorunlu tutmadı. İsteyen veliler öğrencilerini okullara gönderirken, istemeyen veliler ise okul yönetimleri ile irtibata geçerek çocuklarını okullara göndermeyebilir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenciler için yüz yüze eğitimin yanında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile verilen uzaktan eğitim devam edecek. Okullara gitmeyen öğrenciler eğitimlerini buradan sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Koca vahşetinde karar! 21 bıçağa iyi halden 20 yıl hapis
GÜNDEM21 bıçağa iyi halden 20 yıl!
ALES 2021 başvuruları başladı: ÖSYM ALES başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru kılavuzu
GÜNDEMALES başvurusu nasıl yapılır?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? YÖK'ten açıklamalar
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılır?
Antalya Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart Antalya Cuma namazı saati
GÜNDEMAntalya Cuma namazı saati
Adana Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart Adana Cuma namazı saati
GÜNDEMAdana Cuma namazı saati
Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart Ankara Cuma namazı saati
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saati
İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart İzmir Cuma namazı saati
GÜNDEMİzmir Cuma namazı saati
Bursa Cuma namazı saati 12 Mart 2021: Bursa Cuma saati kaçta?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
13 Mart marketler açık mı? Hafta sonu yarın marketler saat kaça kadar açık? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri
GÜNDEM13 Mart yarın marketler açık mı?
Vantoz şoku! Son dakika: Yardım etmek isterken, elektrik şoku aldı
GÜNDEMVatoza yardım etmek isteyen profesöre şok!