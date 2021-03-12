Uzaktan eğitimle döneme döneme başlayan ve yüz yüze eğitime 2 Mart'tan itibaren geçen İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu yıl sınıfta kalma olup olmayacağını araştırıyor. Salgın nedeniyle geride bıraktığımız eğitim yılında sınıfta kalma kaldırılmıştı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilk dönem karnelerini ders etkinliklerine katılım puanı ve sözlü notlarıyla aldı. Peki bu yıl sınıfta kalma var mı? İşte detaylar...

İLKOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarını ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıfta kalma olmuyor. MEB Bakanlığı birinci dönem karne alamayan öğrenciler için ikinci dönem yüz yüze sınavların 8 Mart tarihinden itibaren yapılması kararını almıştı.

ORTAOKULLARDA SINIFTA KALMA VAR MI?

Yüz yüze eğitime başlanmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması esaslarını belirleyecek. Okulların açılması ve sınavların düzenlenmeye başlanmasıyla bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma, olması bekleniyor. Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

LİSELERDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor.

DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE SINIFTA KALMA OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Mart tarihinden itibaren başladı. Salgın nedeniyle Bakanlık yüz yüze eğitimi zorunlu tutmadı. İsteyen veliler öğrencilerini okullara gönderirken, istemeyen veliler ise okul yönetimleri ile irtibata geçerek çocuklarını okullara göndermeyebilir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan öğrenciler için yüz yüze eğitimin yanında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile verilen uzaktan eğitim devam edecek. Okullara gitmeyen öğrenciler eğitimlerini buradan sürdürecek.