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Liselere birinci nakil başvurularında son gün! 3 başvuru daha var... İşte LGS nakil başvuru tarihleri

Liselere birinci nakil başvurularında son gün geldi çattı! LGS tercihleriyle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğenciler, nakil tercihlerini yapmaya başladılar. Birinci nakil dönemi ise bugün sona erecek. Ancak 3 nakil dönemi daha var. İşte LGS - lise nakil başvuru tarihleri...

10.08.2018 - 13:53 | Güncelleme:

LGS sonuçlarıyla tercih yapan ancak liselere giriş yapamayan öğrenciler, şanslarını lise nakil başvurularında arıyor. Birinci nakil başvuruları bugün saat 17.00'de sona erecek. Ancak 3 başvuru dönemi daha var. Öğrenciler, şimdiden diğer nakil başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte LGS - lise nakil başvuru tarihleri ve nakil başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Ağustos'ta başlayan 1. nakil başvuruları 10 Ağustos'ta yani bugün saat 17.00'de sona erecek. MEB'in yayımladığı takvimde yer alan bilgiye göre, 1. nakil sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS NAKİL KILAVUZU 2018

LGS nakil kılavuzu MEB'in resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.

2018 LGS NAKİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2018 LGS NAKİL TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 13-17 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 19 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 3. nakil tercih başvuruları 27-31 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 03 Eylül'de açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 4. nakil tercih başvuruları 03-06 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 08 Eylül'de açıklanacak.

LGS NAKİL NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS NAKİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecekler. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5, yerel yerleştirmeyle öğre nci alan okullar için de en fazla 5 okul tercihi yapılabilecek.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde “Mesleki Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecekler.

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.

Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecek. Tercih Başvuru Durumu “Reddedildi ” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

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