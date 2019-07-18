İstanbul Pendik'te okula giden 14 yaşındaki liseli Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan eski İETT otobüsü, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Tarık Ulka ve Avukatı Bekir Mushak Kılınç ile Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve Avukatı İlker Başer katıldı.

'YALNIZ SANIK DEĞİL ÇALIŞTIRANLAR DA SORUMLUDUR'

Ekrem Mete'nin Avukatı İlker Başer, amaçlarının sanığın ceza alması olmadığını belirterek, "Buradaki amaç sanığın ceza alması değil, gözündeki görme kaybına, yüksek şekere rağmen daha fazla para kazanmak için araç kullanarak bir cana mal olmasına ceza verilmesidir. Burada yalnız sanık değil onu istihdam eden, çalıştıran müdürleri ve insan kaynaklarının sorumluluğu da vardır. Bu nedenle bu şekilde araç kullanan kişiler varsa onlara da caydırıcı olması bakımından sanığa en üst hadden ceza tayin edilmesi talebimiz vardır" dedi.

BABA SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Söz verilen Ekrem Mete, toplu taşımada yetkili olanların toplu taşıma araçlarını kullananları yeterince denetlemediğini belirterek, "Onların da sorumluluğu vardır" dedi. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Ekrem Mete, sanığın cezalandırılmasını istedi.

'PİŞMANIM. BENDE ÇOK ÜZÜNTÜ ÇEKTİM'

Esas hakkındaki savunması sorulan Tarık Ulka, "Pişmanım. Bende çok üzüntü çektim. İlk defa böyle bir olay meydana geldi" dedi. Son sözü sorulan sanık, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

ERTELEMESİZ 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Tarık Ulka'yı, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın ehliyetine 6 ay süre ile el konulmasına karar veren mahkeme, cezada da ertelemeye gitmedi.

OKULA GİTMEK İÇİN DURAĞA GİDİYORDU

Olay, 30 Aralık 2016 günü Pendik'te meydana geldi. Taşlıbayır Türk Telekom Meslek Lisesi öğrencisi Sude Mete, evinden okula gitmek için havanın yeni yeni aydınlandığı anda otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Karşıdan karşıya geçeceği sırada Mete'ye otobüs çarptı. Küçük kız olay yerinde yaşamını yitirdi.