Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Liselilerle derse giren kedi Pakize okulun 470'inci öğrencisi oldu

        Liselilerle derse giren kedi Pakize okulun 470'inci öğrencisi oldu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce yağmurda ıslanmamak için sığındığı lisede öğretmen ve öğrenciler tarafından bakılan 'Pakize' adlı kedi, dersleri eğlenceli hale getiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulun 470'inci öğrencisi: Pakize

        Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Halil İbrahim Arslanhan, 3 yıl önce yağmurlu havada okula sığınan kedi yavrusuna mama verdi.

        Arslanhan, veteriner kliniğine götürüp aşılarını yaptırdığı kedi için okul binasının girişine öğrencilerle barınak yerleştirdi.

        'Pakize' adı verilen kedi, zamanla okulun dersliklerinde dolaşıp teneffüslerde öğrencilerle oynar hale geldi.

        Öğretmen ve öğrencilerin bakımını üstlendiği kedi, ara tatilde temsili karnesini aldığı anların sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüsüyle yüzleri güldürdü.

        OKULUN PARÇASI HALİNE GELDİ"

        REKLAM

        Okul Müdürü Çiğdem Çelikcan, kedi sayesinde öğrencilerin hayvan sevgisinin pekiştiğini söyledi.

        "Pakize"nin okulun parçası haline geldiğini anlatan Çelikcan, "469 öğrencimiz var, 470'inci öğrencimiz Pakize oldu. Çocuklar arasında çok seviliyor. Çok uslu bir kedi, her sabah birlikte okulu açıyoruz. Çok akıllıdır, önce gelir, koridorları gezer, dolaşır. Çık dediğimiz zaman çıkar. Uslu ve söz dinleyen bir kedidir" dedi.

        "ÖĞRENCİLERDE HAYVAN SEVGİSİ, İLGİ VE MERHAMET DUYGUSU OLUŞTU"

        Öğretmen Halil İbrahim Arslanhan da öğrencilerin kediyi çok sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Pakize hep okula gelir, hiç devamsızlık yapmaz. Öğrencilerde hayvan sevgisi, ilgi ve merhamet duygusu oluştu. Okulun maskotu oldu. Pakize kimseyi rahatsız etmez, dersleri bölmez. Yaz kış hep buradadır. Başka kediler gelir gider ama Pakize hep burada kalır, hiç ayrılmaz. Ara tatilde Pakize'ye bir karne çıkardık ve karne günü verdik. Karnede Pakize'nin davranış notu, devamsızlığı ve ders başarı durumu vardı, hepsi pekiyiydi. Gerçekten de başarılı bir öğrencimiz."

        Öğrencilerden Elanur Acet de Pakize ile derslerin eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "Pakize'yi çok seviyoruz. Ara ara derslerimize geliyor, sıramıza oturuyor. Mamasını veriyoruz" diye konuştu.

        Salih Tan ise kedinin derslere renk kattığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre karla mücadele

        VAN'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınır hattında kışın karla kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Ekipler, tipinin de etkisiyle yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri arasında güçlükle ilerliyor.

        #kedi pakize
        #adana
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!