Listerine orucu bozar mı

Milyonlarca Müslüman, Allahı'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya devam ediyor. Orucunun bozulmasını istemeyen vatandaşların birçok konu hakkında merak ettikleri var. Listerine kullanmak da bu araştırmaların başında yer alıyor. Peki, Ramazan ayında oruçlu iken listerine kullanmak orucu bozar mı? İşte tüm detayları ile cevabı...

LİSTERİNE KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağızdaki yara, namazda okumaya mani değilse, ilaçla gargara mekruh olur. Okumaya mani olursa, ilaçla gargara etmek mekruh olmaz. Çünkü özür vardır.