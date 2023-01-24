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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Liva isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

LİVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Liva ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Liva adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Liva isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

LİVA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Liva ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bayrak, sancak. Osmanlı mülkî teşkîlâtında bir mutasarrıf tarafından yönetilen, vilâyetle kazâ arasındaki idârî bölüm, sancak. Muhammed'in bayrağı Livaü'l-Hamd: Muhammed ümmetinin mahşer günü altında toplanacakları bayrak. Makam-ı Ahmedi.

LİVA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Liva ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Liva adını koymak caizdir.

LİVA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Liva ismini kullanan 1.549 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Liva ismini kullanan 305 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Liva ismini kullanan 43 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Liva ismini kullanan 94 kişi bulunmaktadır.

LİVA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Liva ismindeki kişiler özgürlüklerine olan düşkünlükleri ile ön plana çıkarlar. Monoton bir hayat sürmek yerine hareketli ve aktif bir yaşamı tercih eden bu kişiler sanata da oldukça yatkındır. Hobileri oldukça fazla olan bu kişiler el becerisi konusunda yeteneklidir. Kırılgan ve hassas yapıda olan bu kişiler duygusal karakterlerdir ve çok çabuk alınganlık yaparlar. Zeki, başarılı ve neşeli olmaları dışardan onları havalı gösterse de içlerinde hep bir çekingen tarafa rastlanır. Bundan dolayı da çevresini umursamayan uçuk bir karakter gibi görülürler. Liderlik özellikleri bulunduğundan çok iyi ve başarılı bir yönetici adayı olurlar.

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