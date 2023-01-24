Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Yekta İsminin Anlamı Nedir? Yekta İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, dil kökeni de farklılık gösterebilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç beklemediğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir.

Yekta İsminin Anlamı Nedir? Yekta İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yekta isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

YEKTA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yekta ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yekta adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yekta isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YEKTA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yekta ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Ay gibi güzel ve şen.
  2. Yalnız, tek.
  3. Eşsiz, benzersiz.

YEKTA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yekta ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yekta adını koymak caizdir.

YEKTA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Yekta ismini kullanan 13.896 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Yekta ismini kullanan 3.762 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Yekta ismini kullanan 2.215 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Yekta ismini kullanan 2.246 kişi bulunmaktadır.

YEKTA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yekta ismine sahip kişilerin sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir. Yapacakları iş pür dikkat odaklanırlar. Motivasyonları olağan üstüdür. Yok sayılmayı sevmezler. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınamayacak insanlardır. Ancak kaygı ve tereddüt içinde sinirlenmeye ve şiddet göstermeye meyilli bireylerdir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kilo aldırmadan doyuranlar
YAŞAM Kilo aldırmadan doyuran lezzetler
Sıla İsminin Anlamı Nedir? Sıla İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sıla İsminin Anlamı
Sümeyye İsminin Anlamı Nedir? Sümeyye İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sümeyye İsminin Anlamı
Selin İsminin Anlamı Nedir? Selin İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Selin İsminin Anlamı
Ravza İsminin Anlamı Nedir? Ravza İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ravza İsminin Anlamı
24 Ocak 2023 Salı Süper Loto sonuçları! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama! Tıkla, öğren
YAŞAM 24 Ocak Süper Loto sonuçları!
Poyraz İsminin Anlamı Nedir? Poyraz İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Poyraz İsminin Anlamı
Nur İsminin Anlamı Nedir? Nur İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Nur İsminin Anlamı
Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?
YAŞAM Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?
Neden acı yediğimizde sıcak basar ve burnumuz akar?
YAŞAM Neden acı yediğimizde sıcak basar ve burnumuz akar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.