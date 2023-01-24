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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yekta isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

YEKTA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yekta ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yekta adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yekta isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YEKTA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yekta ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ay gibi güzel ve şen. Yalnız, tek. Eşsiz, benzersiz.

YEKTA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yekta ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yekta adını koymak caizdir.

YEKTA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yekta ismini kullanan 13.896 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yekta ismini kullanan 3.762 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yekta ismini kullanan 2.215 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yekta ismini kullanan 2.246 kişi bulunmaktadır.

YEKTA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yekta ismine sahip kişilerin sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir. Önsezileri oldukça kuvvetlidir. Yapacakları iş pür dikkat odaklanırlar. Motivasyonları olağan üstüdür. Yok sayılmayı sevmezler. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınamayacak insanlardır. Ancak kaygı ve tereddüt içinde sinirlenmeye ve şiddet göstermeye meyilli bireylerdir.

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