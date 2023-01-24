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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yağmur isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

YAĞMUR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yağmur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yağmur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yağmur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YAĞMUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yağmur ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet. Çokluk, bolluk. Çok ve sık düşen, gelen şey.

YAĞMUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yağmur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yağmur adını koymak caizdir.

YAĞMUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yağmur ismini kullanan 145.782 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yağmur ismini kullanan 27.978 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yağmur ismini kullanan 9.884 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yağmur ismini kullanan 9.200 kişi bulunmaktadır.

YAĞMUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yağmur adındakiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar olmalarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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